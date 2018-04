Gesetz und Aktionstag gegen Gewalt

Seit 2004 ruft der Deutsche Kinderschutzbund zum sogenannten Tag der gewaltfreien Erziehung auf.

Dieser soll unter anderem daran erinnern, dass die gesamte Gesellschaft die Verantwortung für ein gewaltfreies Aufwachsen der Kinder trägt.

Außerdem soll er Eltern ermutigen, dem Ideal der gewaltfreien Erziehung zu folgen.

Am 1. Januar 2012 ist das neue Bundeskinderschutzgesetz in Kraft getreten. Das Gesetz steht für umfassende Verbesserungen im Kinderschutz in Deutschland.

Es bringt Prävention und Intervention im Kinderschutz voran und stärkt alle Akteure, die sich für das Wohlergehen von Kindern engagieren – darunter Eltern, Kinderärzte, Hebammen, Jugendämter oder Familiengerichte.