Stolberg. Stille Helden gesucht: Am Montag, 16. Januar, bittet die „Vampir-Liga“ Blutspender ins Bethlehem Gesundheitszentrum. In der Zeit von 12 bis 18 Uhr (letzte Spenderannahme ist um 17.30 Uhr) wird das Team der Uniklinik RWTH Aachen erneut die Stolberger Bevölkerung zur Ader lassen.

Bei diesem Projekt arbeiten das Bethlehem-Krankenhaus und das Klinikum Aachen eng zusammen, denn Blut ist Mangelware und es kann Leben davon abhängen, ob genügend Konserven vorhanden sind.

Jeder Spender erhält eine kleine Aufwandsentschädigung in Höhe von 25 Euro oder alternativ einen Gutschein (verschiedene zur Auswahl) im Wert von bis zu 35 Euro. Das Parken auf dem Bethlehem-Parkplatz (erkennbar an der Schranke) ist für Spender an diesem Tag kostenfrei.