Stolberg-Breinig.

Der Karneval in Stolberg ist reich an Facetten und hat viele Besonderheiten zu bieten. Bestes Beispiel ist die Proklamation des Kupferstädter Prinzen im würdigen Rahmen unter dem Dach der historischen Burg. Weitere gute Beispiele gibt es im Stolberger Zentrum und in den Stadtteilen zuhauf.