Stolberg.

Der Erfolg in der vergangenen Session hat ihnen Recht gegeben. Und am kommenden Samstag, 14. Januar, veranstalten die KG Mölle und die KG De Wenkbülle deshalb ihre zweite große Gemeinschaftssitzung. Ab 20 Uhr präsentieren die beiden Stolberger Karnevalsgesellschaften in der Stadthalle ein sehenswertes Programm.