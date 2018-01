Stolberg - Geldautomat der Postbank Ziel von „Panzerknackern“

Stolberg.

Posträuber waren in Stolberg auch schon einmal dreister und einfallsreicher als die Täter, die in der Nacht zum Mittwoch versuchten, an der Rathausstraße Beute zu machen. Ihr Ziel war die Filiale der Postbank, die übrigens eine Tochtergesellschaft der Deutschen Bank ist, wo die noch unbekannten Einbrecher sich darin übten, den Geldautomaten zu knacken. Der steht in dem öffentlich zugänglichen Foyer vor dem Schalterraum, der von Deutscher Post und Postbank gemeinsam genutzt wird.