Stolberg.

In den alten Tennishallen in Münsterbusch sollen bald bis zu 80 Oldtimer aus Amerika Platz finden. Autohändler Brian Pauli, der bereits Mustangs, Cadillacs und Co. in Aachen verkauft, hat das Gelände an der Kesselschmiede, auf dem zwei große Hallen sowie das ehemalige Clubhaus stehen, vor etwa einem Monat von der Familie Meyer aus Alsdorf gekauft.