Gegen Baum geprallt und eingeklemmt: Autofahrer schwer verletzt

Stolberg/Verlautenheide. Ein Mann musste am Montagmorgen mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht werden. Er war auf der Landesstraße 23 zwischen Stolberg und Verlautenheide von der Straße abgekommen und gegen einen Baum geprallt. Dabei fanden die Rettungskräften den Verletzten nicht dort, wo sie ihn vermutet hatten.

Nach Angaben der Stolberger Polizei wurde der Unfall ortsansässigen Feuerwehr gegen 1 Uhr am Montagmorgen gemeldet. An der Unfallstelle fanden die Rettungskräfte den Unfallwagen in einem Straßengraben vor, auf dem Beifahrersitz saß eine verletzte Person.

Daraufhin ging die Feuerwehr davon aus, dass der Fahrer aufgrund der Wucht des Aufpralls aus dem Auto geschleudert worden war. Es stellte sich jedoch heraus, dass es sich bei der schwer verletzten Person auf dem Beifahrersitz tatsächlich um den Fahrer handelte.

Der Verletze wurde mit einem hydraulischen Rettungsgerät aus dem Wagen befreit, dem Rettungsdienst zur medizinischen Versorgung übergeben und anschleißend ins Krankenhaus gebracht.

An seinem Wagen entstand ein Totalschaden. Die Würselener Straße war während der Rettungs- und Bergungsarbeiten komplett gesperrt.