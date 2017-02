Der Offene Ganztag an Stolbergs Grundschulen

Bislang legen die Träger des offenen Ganztagsbetriebs an den Stolberger Grundschulen die Elternbeiträge selbst fest. Die Schulen erheben unterschiedlich hohe Beiträge. An einer Schule zahlen aber bisher alle Eltern das gleiche. Das will die Stadt in Zukunft ändern.

Der Anteil der Kinder pro Grundschule, die am OGS-Programm teilnehmen, variiert sehr stark. Besonders in Gressenich und Zweifall nehmen mit jeweils mehr als 80 Prozent besonders viele Kinder am Offenen Ganztag teil. Nur 22 Prozent sind es hingegen an der Prämienstraße.

Einige Schulen befürchten, mehr OGS-Kinder in den vorhandenen Räumen mit dem aktuellen Personalbestand nicht stemmen zu können. Die Verwaltung will durch gezielte Gespräche passgenau helfen.