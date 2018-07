Stolberg - Führung rund um die Reitwerke: Zeitreise von Vicht bis Zweifall

Stolberg. Weit vor den Kupfermeistern siedelte sich im Vichtbachtal ein Handwerk an, das die Wiege der Hoesch-Dynastie ist. Gewisse Standortvorteile ließen im Vichtbachtal sogenannte Reitwerke in grüner und landschaftlich reizvoller Umgebung entstehen.

Gästeführer Peter Sieprath erkundet am Sonntag, 5. August, mit den Teilnehmern wo der Hammer im Vichtbachtal hängt und nimmt sie mit auf eine Zeitreise zwischen Vicht und Zweifall. In Zweifall können Interessenten den evangelischen Friedhof und die evangelische Kirche anschauen. Einen Ausklang findet die dreistündige Entdeckungsreise bei einem Appetithappen in Vicht. Treffpunkt ist um 14 Uhr am Parkplatz Neuenhammer (Vicht). Tickets sind bei der Stolberg-Touristik, Zweifaller Straße 5, unter 02402/9990081 erhältlich. Eine Anmeldung ist erforderlich.