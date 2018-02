Stolberg - Freunde aus Faches-Thumesnil feiern kräftig mit Karneval

Stolberg.

Auch im 29. Jahr der Partnerschaft sind die französischen Freunde dabei, wenn in Stolberg Karneval gefeiert wird. 52 Personen lassen es sich nicht nehmen, an einem Tag morgens 260 Kilometer zu fahren und am Abend die gleiche Strecke zurückzulegen, um am Rosenmontag mit im Zug zu gehen und mit den Stolbergern zu feiern.