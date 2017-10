Festnahme von „Automatenknacker“

Stolberg-Atsch. Zwei Männer haben Sonntag gegen 3.40 Uhr einen Zigarettenautomaten auf der Straße „Im Hirschfeld“ gesprengt und mehrere Schachteln Zigaretten entwendet. Ein Zeuge war durch den lauten Knall aufmerksam geworden und verständigte die Polizei. Ein 29-jähriger Tatverdächtiger aus Aachen wurde festgenommen.

Die Detonation war so heftig, dass Teile des Automaten bis auf die gegenüberliegende Seite des Gehweges geschleudert wurden. Nach der Tat setzten sich die Täter auf einen Motorroller und flüchteten ohne Beleuchtung in Richtung Friedhofstraße, so die Angaben des Zeugen. Mehrere Streifenwagen fahndeten nach den beiden Tätern und fanden zunächst einen abgestellten Motorroller im Cockerillpark in Eilendorf.

Im Handschuhfach: zahlreiche Zigarettenschachteln und illegale Böller (sogenannte „Polenböller“). Dank einer detaillierten Personenbeschreibung konnte kurz darauf ein 29-jähriger Mann aus Aachen in der Nähe festgenommen werden. In seiner Vernehmung räumt er die Tat ein. Er soll wurde dem Haftrichter vorgeführt. Der zweite Täter ist bislang noch nicht gefasst; die Kripo ermittelt.