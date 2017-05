FC Stolberg: Beide Trainer bleiben im Amt

Aachen/Stolberg. Der FC Stolberg 2010/1923 hat die Verträge mit den Trainern der 1. und 2. Mannschaft verlängert. Sowohl Dennis Sanchez (Trainer 1. Mannschaft) als auch Dietmar Muyrers (Trainer 2. Mannschaft), welche das Traineramt jeweils in der Winterpause übernommen haben, werden auch in der kommenden Spielzeit die jeweiligen Teams trainieren.

„Beide Trainer haben die Vereinsführung mit Ihrer Arbeit in der Rückrunde der aktuellen Spielzeit sowohl fachlich als auch menschlich vollends überzeugt. Die Gespräche waren sehr konstruktiv und vertrauensvoll, so dass wir sehr froh darüber sind mit beiden Trainern in die kommende Spielzeit zugehen und die Zusammenarbeit weiter fortsetzen zu können“, so der Sportliche Leiter, Peter Königs.

Weiterhin laufen aktuell sehr gute Gespräche mit den Trainern der 3. und eventuell einer 4. Mannschaft. Die Ergebnisse werden zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben.