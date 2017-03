Informationsabend für Interessierte

Wer sich für eine Familienpatenschaft in Stolberg interessiert, kann am Donnerstag, 9. März, um 18.30 Uhr in die Cafeteria des Bethlehem-Gesundheitszentrums zum Informationsaustausch kommen.

Dann werden die Koordinatorinnen und einige Familienpaten ihre Arbeit vorstellen.

Teilnehmer des Informationsabends haben dann auch die Gelegenheit, Fragen zu stellen.