Stolberg.

Es ist ein Pilotprojekt, das in der gesamten Städteregion einmalig ist: das Familienbüro in Stolberg. Mitten in der Stadt ist die Anlaufstelle angesiedelt und wurde vor rund 100 Tage eröffnet. Ein Grund, um einmal nachzufragen, wie das Angebot von den Stolbergern angenommen wird und was für die kommenden Monate noch so alles geplant ist.