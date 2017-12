Stolberg - Familie und Beruf vereinbaren: Stolberg will Kinderbetreuung ausbauen

Stolberg.

Der Eingangsbereich in der Kita Mäuseburg in Vicht ist kaum noch wiederzuerkennen: Dunkel und trist wirkte dieser einst. Das änderte sich in den vergangenen Wochen allerdings vollkommen. Das Sammelsurium an Fliesen und die beigefarbenen Wände sind mittlerweile verschwunden. Ein einheitlicher Boden in einem hellen Grün und weiße Wände laden zum Eintreten ein. Und damit nicht genug.