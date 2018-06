Stolberg - Fahrer wird bei Unfall im Fahrzeug eingeklemmt

Stolberg.

Ein Verkehrsunfall ereignete sich am frühen Freitagnachmittag auf der Vichter Straße in Mausbach. Dort war ein Peugeot gegen einen geparkten Passat am Fahrbahnrand gefahren. Eine Person wurde dabei in ihrem Fahrzeug eingeklemmt, konnte aber von den Einsatzkräften befreit werden.