Fachausschüsse stimmen dem Integrierten Handlungskonzept zu Von: se

Letzte Aktualisierung: 6. September 2018, 16:27 Uhr

Stolberg. Einigkeit herrschte am Mittwochabend im Rathaus in Sachen Integriertes Handlungskonzept (IHKo). Die Ausschüsse für Soziales und Stadtentwicklung tagten gemeinsam und sprachen sich einstimmig für das 235 Seiten lange Konzept aus. Die Linke war in dieser Sitzung allerdings nicht anwesend.