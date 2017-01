„Exerzitien im Alltag“ als Übungsweg zur Menschenfreundlichkeit Von: mlo

Stolberg. Dreh- und Angelpunkt des christlichen Glaubens ist eine lebendige Christusbeziehung. Wie diese Beziehung aussehen kann, können die Menschen in den „Exerzitien im Alltag“ erfahren. In der Fastenzeit 2017 stehen sie unter dem Thema „Wie im Himmel, so auf Erden?“