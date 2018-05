Erlös geht an Stadtmarketing-Gesellschaft

Erworben werden können die streng limitierten 100 Exemplare des neuen Stolberger Liederblattes „Et floch en Fott“ bei allen Veranstaltungen der KG Fidele Zunfthäre sowie permanent in der Druckmanufaktur im Kunsthandwerkerhof Rose am Alter Markt und in der Gaststätte „Beer o‘Clock“ am Steinweg 30.

Ein Exemplar kostet 100 Euro, und der Erlös des Verkaufes geht an die Gesellschaft für Stadtmarketing Stolberg, die damit die Kultur in der Stadt fördert.