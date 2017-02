Stolberg.

Ob in der Recycling-Werkstatt, in der Schreiner-Werkstatt, im Bistro oder im Sozialkaufhaus: Vielen Menschen bietet die Wabe in Stolberg eine sinnvolle Beschäftigung. Und viele Stolberger Bürger unterstützen die Einrichtung, so dass die Räume des alten Kaufhauses an der Ellermühlenstraße nicht mehr ausreichten.