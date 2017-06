Epochen- und Historienfest: Auch Stolberger dabei

Stolberg/Jülich.

Wer das Mittelalter schon kennt und einmal etwas anderes erleben möchte, ist am Pfingstsonntag und -montag richtig im Jülicher Brückenkopf-Park. Am Lindenrondell startet eine wahre Zeitreise, die rund 1500 Jahre Zeitgeschichte von der Völkerwanderungszeit bis in die Neuzeit bietet.