Zeitachsen der Entwicklungskonzepte

Die Auftaktveranstaltung für das Dorfinnenentwicklungskonzept in Werth erfolgt am Donnerstag, 8. Juni. Beginn ist um 19 Uhr in der alten Schule in Werth.

Für einen Ersatz des Pavillons an der alten Schule in Venwegen sollen die Planungen in der Sitzung des Bau- und Vergabeausschusses am Donnerstag, 13. Juli, beauftragt werden. Mit einem Neubau auf Kosten der Stadt ist dann im Laufe des kommenden Jahres zu rechnen.

Die Auftaktveranstaltung für das Dorfinnenentwicklungskonzept in Mausbach erfolgt am Dienstag, 20. Juni. Beginn ist um 19 Uhr im Bürgerhaus Mausbach.

In Büsbach beginnt ab Sommer der Ausbau der oberen Galmeistraße. Ende diesen Jahres sollen gemeinsame Entwurfsplanungen für den Ausbau der Bischofstraße in 2018 und die Ortsmitte angelassen werden. 2019/20 sollen Grundschule und Turnhalle saniert werden.