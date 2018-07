Stolberg-Mausbach - Engagierte Bürger planen rund um Mausbach drei Wanderstrecken

Stolberg-Mausbach.

Hier entspringt er: der Mausbach. Aber er hat nicht nur eine Quelle. Sondern ganz viele. Es plätschert so vor sich hin von überall. Im Wald, im Sumpf. Zwischen Steinen und Gras. Ein idyllischer Ort oberhalb der Fleuth. Dies ist einer der Orte, den der Panoramaweg in Mausbach wie Perlen an einer Schnur aufreiht. Es ist einer von drei Wegen, die im Rahmen des Dorfinnenentwicklungskonzeptes von engagierten Bürgern der Öffentlichkeit vorgestellt werden sollen.