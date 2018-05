Alsdorf/Stolberg.

Das Dokumentationszentrum Energeticon in Alsdorf und das Museum Zinkhütter Hof in Stolberg arbeiten ab sofort zusammen. In einer am Dienstag unterzeichneten Kooperations-Vereinbarung ist sogar die Rede davon, mittel- bis langfristig beide Standorte unter einer Dachmarke zusammenzuführen. Der Arbeitstitel hierfür lautet „Industrie- und Technikmuseum der Region Aachen“ (ITRAC).