Stolberg-Breinig.

Der Höhepunkt eines jeden Karnevalsjeck ist der Rosenmontagszug, so auch in Breinig. Warm eingepackt und vor allem windgeschützt versammelten sich die Breiniger am Straßenrand um ihren Rosenmontagszug zu bewundern und sicherlich auch um das ein oder andere „Klümchen“ zu fangen.