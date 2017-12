Stolberg - Einstimmiger Beschluss: Mietpreise in Stolberg steigen ab Januar an

Einstimmiger Beschluss: Mietpreise in Stolberg steigen ab Januar an Von: Sonja Essers

Letzte Aktualisierung: 15. Dezember 2017, 17:20 Uhr

Stolberg. Die Mietpreise in Stolberg sollen ab dem 1. Januar steigen. Das hat der Rat der Stadt in seiner Sitzung nun einstimmig beschlossen. Nur bis zum 31. Dezember dieses Jahres ist die aktuelle Mietwerttabelle noch gültig. Eine Überarbeitung war dringend erforderlich und bei dieser stellte man dann auch fest, dass „das Mietpreisniveau in Stolberg geringfügig gestiegen sei“, heißt es in der Vorlage der Verwaltung.