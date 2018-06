Einsatz bestätigt Von: se

Letzte Aktualisierung: 25. Juni 2018, 12:54 Uhr

Stolberg-Büsbach. Aufregung herrschte am Freitag in der Bischofstraße. Dort soll in einem Mehrfamilienhaus eine Hanfplantage ausgehoben worden sein. Dass es einen Einsatz gegeben hat, bestätigte am Montag die Aachener Staatsanwaltschaft.