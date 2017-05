Stolberg.

Einen Monat nach der Versammlung der Anwohner unterbreitet die Verwaltung nach einer abschließenden Beratung mit den beauftragten Verkehrsingenieuren ihren Vorschlag für die am 7. Juni tagenden Politiker des Ausschusses für Stadtentwicklung, Verkehr und Umwelt: Eine Kontrollstelle zur Unterbindung des Durchgangsverkehrs in der Altstadt soll in Höhe der Vogelsangstraße Nr. 4 eingerichtet werden.