Stolberg.

Die Busanbindung und Verkehrssituation an der Gesamtschule Breslauer Straße sind in der kommenden Woche ein Thema im Ausschuss für Schule, Kultur, Sport und Tourismus. Vor den Sommerferien wurde die Entwurfsplanung für die neue Gesamtschule am Standort Breslauer Straße beschlossen.