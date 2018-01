Stolberg - Einbrecher hebeln Türen und Rollläden auf

Stolberg. Drei Einbrüche in Ein- und Zweifamilienhäuser in Büsbach und Münsterbusch am vergangenen Wochenende wurden der Polizei angezeigt. In zwei Fällen waren noch unbekannte Täter in den Abendstunden des Samstags aktiv, als die Geschädigten nicht Zuhause waren.

Am Bauschenberg gelangte der oder die Täter(in) durch den Garten ans Haus, machte sich an den Rollladen zu schaffen und hebelte danach die dahinter liegende Terrassentüre auf; erbeutet wurde Schmuck. Vergleichbar ist dieses Vorgehen mit einem Einbruch am Holderbusch, wo ebenfalls nach Überwinden des Rollladens eine Tür aufgehebelt und Bargeld erbeutet wurde.

Bereits am Freiteg gegen 22.30 Uhr war ein Zweifamilienhaus an der Bachstraße das Ziel eines Unbekannten. Wieder wurden Rollläden sowie Fenster angegangen und beschädigt. Der Täter gelangte aber nicht ins Haus, vermutlich wurde er durch wachsame Nachbarn aufgeschreckt und ist geflohen.