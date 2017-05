Einbrecher erbeuten nur eine Mütze in Stolberger Boutique

Stolberg. Für Sema Devranli ist noch am Vormittag geschockt. Erst vor gut drei Wochen hat die Stolbergerin die neue Boutique „7th Heaven“ an der Rathausstraße im Schatten des Verwaltungsgebäudes eröffnet. In der Nacht zum Mittwoch hatte sie ihren ersten ungebetenen Besuch.

„Eine Freundin rief mich vor 8 Uhr an und sagte, dass die Türe im Laden aufsteht“, berichtet Devranli. Sofort fuhr sie ins Geschäft. Einbrecher hatten den Laden im Sparkassen-Komplex heimgesucht. Offensichtlich hatten sie die Eingangstüre aufgehebelt, sind zum Kassentresen und dann durch die Seitentüre wieder aus dem Laden raus. Devranli hat noch Glück im Unglück gehabt. Die Theke war zwar durchwühlt worden, aber die Kasse leert sie stets bei Geschäftsschluss. Geld gab‘s also nicht zu erbeuten.

Eine Mütze wurde von einem Haken mitgenommen und ein Spiegel fiel um. Mehr Beute haben die noch unbekannten Täter auf den ersten Blick nicht gemacht. Aber der Schock sitzt tief bei der Ladeninhaberin: „Ist das jetzt die Begrüßung in Stolberg?“, fragt die Frau sarkastisch, die in dieser Stadt aufgewachsen ist.

Zuletzt am Montag gegen 4 Uhr wurde die Scheibe des Sonnenstudios an der Dammgasse mit einem Gullydeckel eingeworfen. In den Laden drangen die Täter aber nicht ein. Zeugen hatten die Polizei informiert, aber eine sofortige Fahndung nach den Täter verlief erfolglos. Hinweise erbittet die Polizei unter Telefon 95770.