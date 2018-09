Stolberg - Ein Selbstversuch beim Hindernislauf StolRun

Stolberg.

Drei Meter zurück, kurz stoppen und Anlauf nehmen. Ich sprinte die Rampe hoch und so gerade gelingt es mir, die Stange zu packen. Mit einer Hand halte ich mich fest. Und nun? Hänge ich dort an der steilen Wand. Wieder fallen lassen? Kommt nicht in Frage! Also schwinge ich mein Bein hoch und ziehe mich irgendwie auf das Plateau der Rampe. Weiter geht’s.