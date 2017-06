Ein Kunstwerk in der Altstadt erklärt die Schmiedestädte Europas Von: se

Letzte Aktualisierung: 26. Juni 2017, 18:01 Uhr

Stolberg. Wird den Offermann-Platz in der Altstadt bald ein Kunstwerk schmücken? Darüber diskutiert der Ausschuss für Schule, Kultur, Sport und Tourismus (ASKST) in seiner Sitzung am Mittwoch.