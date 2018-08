Stolberg - Ein historischer Hingucker ist zum Jubiläum Stolbergs erhältlich

Stolberg. Ein neuer dekorativer Hingucker ist nun passend zum 900. Stadtjubiläum im Handel erhältlich. Für einen kleinen Betrag zu erwerben ist ein Aufkleber, der eine historische Ansicht der Stadt Stolberg zeigt.

Wie eine klassische Briefmarke gestaltet, zeigt das historische Motiv Schriftzug, Burg und Wappen der Stadt Stolberg.

Der Stolberger Stadtarchivar, Christian Altena, ließ die Aufkleber als genaue Replikate der historischen Werbemarke aus den 1920er Jahren herstellen. Die Originalmarke mit der Bezeichnung „Stolberg Rhl. - Die weltbekannte Industriestadt“ war in Briefmarkengröße etwa in den 1920er Jahren in Umlauf gebracht worden. Die Neuauflage misst etwa 9 mal 13 Zentimeter, damit sie auch auf dem persönlichen Gefährt Verbundenheit zur Kupferstadt ausdrücken kann. Nach Herstellerangaben ist der Aufkleber für den Einsatz draußen, etwa auf dem Pkw, geeignet.

Mitarbeiterin Svenja Barth der Stolberg-Touristik freut sich, dass das umfangreiche Angebot an Werbe- und Erinnerungsartikeln nun um einen „historischen“ Hingucker erweitert wurde. In der Tourist-Info in der Zweifaller Straße 5 sowie in der Bücherstube am Rathaus, Rathausstraße 4, ist der schwarzweiße Aufkleber für Euro 1,50 ab sofort erhältlich.