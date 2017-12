Stolberg - Ein historischer Festumzug zum Jubiläum der Stadt

Stolberg.

Die Reise ging in den vergangenen Jahren bereits um die ganze Welt: Die Veranstaltung „Stolberg goes“ führte die zahlreichen Besucher schon nach China, Brasilien, Spanien, Frankreich, Italien, in die USA und Afrika, in die Euregio, nach Irland, hin zu einem „Best of“ und in diesem Jahr schließlich nach Österreich. Kann dies im kommenden Jahr eigentlich noch getoppt werden?