Dreiste Autoknacker schlagen in Stolberg zu Letzte Aktualisierung: 8. Juni 2017, 11:52 Uhr

Stolberg. Unbekannte Täter haben in den vergangenen Tage reihenweise Autos in Stolberg aufgeknackt und eins gestohlen. Sie waren in mehreren Straßen aktiv und erbeuteten nicht nur Bargeld. Die Polizei sucht jetzt nach aufmerksamen Zeugen.