Drei Kirchen ziehen in der Altstadt in den Bann

Stolberg. Seiner bewegter Geschichte verdankt Stolberg drei Kirchen in der historischen Altstadt der Kupferstadt. An einer ganz besonderen Führung der Stolberg-Touristik zu diesen Kirchen kann man am Sonntag, 29. Oktober, ab 15 Uhr teilnehmen.

Mit der Gästeführerin Klaudia Penner-Mohren werden Besonderheiten und Ähnlichkeiten dieser bedeutsamen Bauwerke in der kleinen aber feinen Altstadt aufgedeckt.

Bei der rund zweistündigen Führung wird man von dem Erscheinungsbild der Stolberger Altstadtkirchen St. Lucia, der Vogelsang- und der Finkenbergkirche in den Bann gezogen. Die Führung startet am Eingang zur Kirche St. Lucia am Luciaweg in der Altstadt. Tickets sind zum Preis von 7 Euro bei der Stolberg-Touristik (Zweifaller Str. 5, Telefon 99900-81, www.stolberg.de) erhältlich. Eine Anmeldung ist erforderlich.

Für alle Entdecker bietet die Stolberg - Touristik am Samstag, 4. November, um 15 Uhr eine Führung durch die historische Altstadt an. Die Kupferstadt zeigt sich mit ihren romantischen verwinkelten Straßen und Gässchen von ihrer schönsten Seite. Die Altstadt-Führung vermittelt historisches Wissen gepaart mit überlieferten Anekdoten und öffnet die Augen für die vielen versteckten Besonderheiten der Stadt.

Treffpunkt dieser Führung ist der Galminus-Brunnen auf dem Willy-Brandt-Platz. Der Teilnahmepreis in Höhe von 3,50 Euro kann direkt bei dem Gästeführer gezahlt werden.