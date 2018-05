Stolberg - Drei Hindernisläufe sollen Sportler nach Stolberg locken

Stolberg.

Es wird matschig und nass rund um die Stolberger Burg und in der Altstadt. Grund dafür ist allerdings nicht das Wetter, sondern eine neue Veranstaltung, die – laut Verwaltung und Organisatorenteam – in der gesamten Region einmalig sein soll: der StolRun. Was sich dahinter verbirgt? Ein sieben Kilometer langer Extremlauf – zwölf verschiedene Hindernisse inklusive.