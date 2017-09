Stolberg.

„Es wird keinen Zaun um diese Einrichtung geben“, sagt Andreas Johnsen. Der AWO-Geschäftsführer ist vom Konzept des Seniorenzentrums Süssendell in Mausbach überzeugt. „Das Konzept ist richtig und auch den Standort stellen wir in keinster Weise infrage“, sagt er. Erst in der vergangenen Woche geriet die Einrichtung in die Kritik. Der Grund: Am Donnerstagabend war eine 85-Jährige verschwunden.