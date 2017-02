Stolberg-Dorff.

Die Tollitäten der Kupferstadt sind komplett: Das Damen-Dreigestirn aus Prinzessin Larissa I. (Plum), Bäuerin Anni (Münstermann) und Jungfrau Janine (Wollgarten) hat am Sonntagabend über das jecke Dorff regiert. Die alte Schule in Dorff platzte wieder aus allen Nähten, und die Stimmung war schon großartig, als der Elferrat in den Saal einzog und damit den bunten Reigen des Dorff-Karnevals eröffnete.