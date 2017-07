Dorfarchiv mit neuem Namen und geänderten Öffnungszeiten

Stolberg. Das bisherige Dorfarchiv Mausbach heißt zukünftig Dörfer-Archiv der Alt-Gemeinde Gressenich. Während des Sommerfestes am 8. und 9. Juli hat das Archiv zudem geänderte Öffnungszeiten.

Im Rahmen des Sommerfestes der Pfarre St. Markus wird das Archiv im Pfarrjugendheim am Markusplatz 2 a, Stolberg-Mausbach, am Samstag, 8. Juli, in der Zeit von 15 bis 18 Uhr und Sonntag, 9. Juli, ab 12 Uhr geöffnet.

Der reguläre Termin für die Öffnung des Archives, die in der Regel am ersten Mittwoch im Monat erfolgt und damit am Mittwoch, 5. Juli von 15 bis 18 Uhr fällig gewesen wäre, entfällt.

Um dem Anspruch der Satzung des neu gegründeten Vereins Arbeitskreis Geschichte Mausbach (AGM) gerecht zu werden, entschied der Vereinsvorstand, das bisherige Dorfarchiv Mausbach in Dörfer-Archiv der Alt-Gemeinde Gressenich umzubenennen.

Der Grund für diese Entscheidung ist einleuchtend: Denn der Arbeitskreis Geschichte Mausbach sammelt nicht nur Memorabilien aus Mausbach, sondern aus allen fünf Dörfern der ehemaligen Gemeinde Gressenich. Das heißt, auch Wissenswertes aus den Stolberger Orten Gressenich, Mausbach, Schevenhütte, Vicht und Werth.

Die frühere Gemeinde Gressenich, die mit 41,32 Quadratkilometern größte Gemeinde des Landkreises Aachen, wurde nach einer kommunalen Gebietsreform, im Jahre 1972 Teil der Stadt Stolberg.

Alle, die Lust haben, in zahlreichen Fotos und Dokumenten zur Geschichte dieser Dörfer zu stöbern, sind herzlich eingeladen.

Ferner besteht im Archiv die seltene Gelegenheit, im genealogischen Werk „Crasciniaci“ von Reiner Sauer seine Vorfahren aus der Gemeinde Gressenich teilweise bis ins 15. Jahrhundert zurück zu verfolgen.