Stolberg/Kornelimünster.

Ein klassisches Konzert in einem besonderen Ambiente: Die Kultur-Initiative Kornelimünster (KIK) öffnet die Bergkirche St. Stephanus in Kornelimünster an der Dorffer Straße 4 für einen Liederabend. Er steht unter dem Motto „Time stands still“ und präsentiert Lieder zur Gitarre und Laute von Benjamin Britten und John Dowland.