Stolberg - Die Stolberger Ferienspiele starten am 7. Juli

Stolberg. Am Samstag, 7. Juli, eröffnen die Ferienspieleder Stadt Stolberg mit der Auftaktveranstaltung für Kinder, Familien und Senioren auf dem Kaiserplatz vor dem Rathaus. Die nächste kurzweilige Veranstaltung des Jugendamtes in Kooperation mit dem DRK Stolberg und dem Sponsor Sparkasse Aachen im Rahmen der Aktion „Stolbärchen – ein starker Partner für starke Kinder“, zum 900-jährigen Bestehen Stolbergs.

Die „kleinen“ und „großen“ Besucher erwartet im Zeitraum von 11 bis 17 Uhr ein volles Programm auf Bühne und Kaiserplatz. Ein besonderes Highlight für die ganze Familie wird der Auftritt von Volker Rosin sein. Der aus dem „KiKa-Tanzalarm“ bekannte und erfolgreiche Kinderliedermacher wurde bereits mit vier Goldenen Schallplatten ausgezeichnet und hat Hits wie „Der Gorilla mit der Sonnenbrille“ und „Känguru Dance“ geschrieben.

Aber auch andere Programmpunkte mit Livemusik, Zumba zum Mitmachen mit Meral Haubrich, einem Motto-Fotografen zum Thema „Ferien“, Kinderschminken, dem Spielmobil und dem Jugendbus mit kleinen Aktionen locken die Besucher zum Start in die Ferienspiele.

In diesem Jahr wird ein Kinderflohmarkt auf dem Kaiserplatz stattfinden. Anmeldungen dazu werden im Vorfeld erbeten an die Kommunale Jugendarbeit bei Dominique Lopes-Pedro unter Telefon 83198. Ebenfalls zum bunten Programm tragen in diesem Jahr bei die Kitas Foxiusstraße und Steinweg sowie der Kindergarten Zauberkiste und die Grundschule Grüntalstraße bei.

Erstmalig kann auch das Familienbüro zur Auftaktveranstaltung begrüßt werden. Unter dem Leitbild „beraten, begleiten, begegnen“ stellt sich das Familienbüro als Service- und Lotsenstelle für Eltern und Familien vor. Die Gewinner des Malwettbewerbs anlässlich des Frühlingsfestes werden an diesem Nachmittag ebenfalls prämiert. Kontaktdaten für Nachfragen: Jugendamt/Abteilung Jugendpflege, Christine Stadler Telefon 13359.