Stolberg.

Tankstellen gibt es mehrere in Stolberg – zumindest für Fahrzeuge mit Verbrennungsmotoren. Doch im kommenden Jahr will die Verwaltung auch die Ladeinfrastruktur für Elektro-Fahrzeuge ausbauen. „Es sind 100.000 Euro in den kommunalen Haushalt eingestellt, um Ladestationen zu errichten“, sagt Bürgermeister Tim Grüttemeier.