Gressenich-Werth - Die SG Stolberg sucht noch Nachwuchsspieler

Gressenich-Werth. Die SG Stolberg hat seit der Neugründung 2009 eine aktive und attraktive Jugendabteilung, in der fast nahtlos Jahr für Jahr alle Altersgruppen sowie Mädchen und Jungen von der A-Jugend bis zu den Bambini vertreten sind.

Insbesondere bei den jüngeren Jahrgängen (Bambini Jg. 2012 und jünger, F-Jg. 2010/11, E-Jg. 2008/09 werden noch weitere Kinder gesucht, die bei den blau-gelben aktiv mitmachen möchten. Neben dem regelmäßigen Training auf Kunstrasen oder auf Naturrasen sowie je nach Witterung auch in der Halle, hat der Verein für die Kinder und Jugendlichen auch noch einiges andere im Jahresverlauf zu bieten.

Es soll Spaß und Freude am Sport und natürlich am Fußball vermittelt werden. Qualifizierte Trainer und Betreuer mit regelmäßiger Fortbildung führen ein altersgerechtes Training durch, wobei neben dem Leistungsgedanken gleichrangig auch der olympische Gedanke eine wichtige Rolle spielt, nämlich dabei sein und mitmachen. Die Jugend erhält regelmäßig Besuch durch das DFB-Mobil. Ebenfalls vermitteln die Fußball-Camps sowie Zeltlager Sport und Abenteuer gleichermaßen, genau wie der gemeinsame Besuch von Bundesliga-Spielen. Turnierteilnahmen aller Jahrgänge sind Sommer wie Winter selbstverständlich und die SG führt regelmäßig auch selbst Turniere durch.

Auch die Teilnahme am internationalen Turnier in Barcelona (Copa Maresme) mit Stadionbesuch ist ein Highlight. Wer mitmachen möchte kann sich gerne melden bei Daniel Lowis (0163 5253541) oder Ronald Wirth (0170 4617985) oder einfach freitags zwischen 17 und 19 Uhr in Gressenich zum Sportplatz kommen.