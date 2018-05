Stolberg - Die Ritter erobern die Stolberger Burg

Stolberg.

Am 12. und 13. Mai halten die „Stolberger Burgritter“ ihr mittlerweile 16. Burgritter-Lager auf und um Burg Stolberg ab. Der Eintritt ist an beiden Tagen frei. Am Samstag von 14 bis 21 Uhr und Sonntag von 12 bis 17 Uhr wird neben Lagerleben und Handwerk, zum Beispiel Kettenhemdmacher oder Seiler auch Kurzweil, viel für Groß und Klein geboten.