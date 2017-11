So endet der Musiksommer

Das letzte Konzert des diesjährigen Musiksommers bestreitet Ralph Leinen am Samstag, 11. November 2017, 19.30 Uhr in der Finkenbergkirche. Er unterlegt den Stummfilm „Das Phantom der Oper“ mit eigenen Improvisationen an der Orgel.

Restkarten gibt es in der Touristik, Zweifaller Straße, und in der Bücherstube am Rathaus.