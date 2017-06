Intercity nach Lüttich und Einhoven in Sicht

Die Provinzregierung Limburg teilte am Freitag mit, dass die EU-Kommission beabsichtigt, 28 Millionen Euro für das grenzüberschreitende Schienenprojekt zwischen Heerlen und Aachen auf niederländischer Seite bereitstellen werde. Es werde ein zweites Gleis aktiviert und die Strecke elektrifiziert. Das sei die Grundlage vor direkte Intercity-Verbindungen von Aachen über Herzogenrath und Heerlen nach Eindhoven sowie über Heerlen und Maastricht nach Lüttich. Laut NVR soll die Entscheidung in Brüssel am 6. Juli fallen.