Stolberg - Die Caritas zieht mit dem Haus „Christophorus“ in eine Nachbarkommune

Stolberg. Seit 1997 beherbergt die Caritas Aachen 14 suchtkranke Männer und Frauen in einem alten Patrizierhaus in Stolberg.

Das Angebot richtet sich an Menschen, die, nach meist langjähriger chronischer Alkohol- und Medikamentenabhängigkeit, in der Regel langfristige Begleitung und Unterstützung in einem geschützten Lebensraum benötigen.

Die Bewohner weisen oft dauerhafte Beeinträchtigungen auf. Der Altbau steht für eine sehr gute Atmosphäre. Leider entspricht die Immobilie nicht mehr den gesetzlichen Vorgaben. So wurde ein Neubau dringend erforderlich: Im kommenden Jahr zieht das Haus Christophorus nach Merkstein in die Hauptstraße 172 - in direkter Nachbarschaft zur Kirche St. Johannes und dem Pfarrheim.

Bewährtes Konzept

Gemeinsam mit den Bewohnern und seinem Team freut sich Einrichtungsleiter Rainer Schäffer auf das neue Zuhause, in dem das bewährte Hilfekonzept fortgesetzt werden kann: „20 Jahre Haus Christophorus bedeuten vor allem auch ein gelebtes Miteinander getreu dem Hausmotto „Hand in Hand“.

Zwei ereignisreiche Jahrzehnte, mit stetiger Weiterentwicklung und immer mit dem Fokus auf die Leitidee, Menschen am Rande zu unterstützen. Der Neubau sichert uns vor allem den Weg in eine behindertengerechte Zukunft.“ Bereits Anfang Februar kann voraussichtlich Richtfest gefeiert werden, der Einzug ist im Herbst 2018 geplant.