Die Bürger werden zu Verkehrsplanern

Stolberg. Die Stolberger Stadtverwaltung lässt seit Anfang des Jahres vom Aachener Büro für Stadt- und Verkehrsplanung Dr.-Ing. Reinhold Baier GmbH, kurz BSV, ein klimafreundliches Mobilitätskonzept erstellen. Ein wesentliches Ziel ist, die bestehenden Verkehrsangebote auf ihre Wirksamkeit zu prüfen und Maßnahmen zur Verbesserung der Infrastruktur festzulegen.

Mit der gesamtheitlichen Betrachtung aller Verkehrsarten und einem konzeptionellen Ansatz, der schrittweise umgesetzt werden kann, soll sich die Verkehrssituation im Stadtgebiet langfristig verbessern und damit auch die Attraktivität sowie die Lebensqualität gesteigert werden. Die Verkehrsplaner aus Aachen haben daher in den vergangenen Monaten die bestehende Verkehrsinfrastruktur für alle Verkehrsarten analysiert.

Hierzu wurde gemeinsam mit der Stadtverwaltung aus dem insgesamt rund 300 Kilometer großen Straßennetz ein 110 Kilometer großes Untersuchungsnetz mit etwa 600 Streckenabschnitten festgelegt. Die ausgewählten Straßen wurden innerhalb von drei Wochen von den Verkehrsplanern mit dem Fahrrad und dem Auto befahren. In der Innenstadt fanden ergänzend auch Begehungen statt.

Die Ergebnisse wurden textlich und grafisch dokumentiert. Die aus den Ergebnissen abgeleiteten Karten – zum Beispiel zur Verträglichkeit von Fahrrad und Pkw in den jeweiligen Straßenabschnitten – geben nach Verwaltungsangaben erste Hinweise auf konkrete Mobilitätsmaßnahmen.

Die Beteiligung der Öffentlichkeit soll bei der Erstellung des Mobilitätskonzeptes ein wesentliches Element sein, die Stolberger sind als Nutzer wichtige Experten des Alltags. Nach der guten Resonanz bei der Fahrradexkursion am 24. August vom Hauptbahnhof zum Willy-Brandt-Platz lädt die Stadtverwaltung nun Stolberger aller Altersklassen für den kommenden Mittwoch, 20. September, ab 18 Uhr zu einer zweistündigen Bürgerinformation in den Zinkhütter Hof ein.

In einem ersten Block wird die verantwortliche BSV-Projektleiterin über das bisherige Vorgehen und den aktuellen Sachstand des Mobilitätskonzeptes informieren. Im zweiten Teil werden anhand von Karten in Kleingruppen Maßnahmen für alle Verkehrsarten diskutiert. Durch Moderatoren erhalten die Teilnehmer fachliche Unterstützung bei der Erarbeitung von Mobilitätsmaßnahmen. Die Ergebnisse sollen in das klimafreundliche Mobilitätskonzept einfließen.

Um sich auf das Thema einzustimmen und einen konstruktiv-kreativen Rahmen zu schaffen, wird die Bürgerinformation von einer kleinen Ausstellung von historischen Verkehrsmitteln umrahmt. Vorschläge und Anregungen für eine bessere und klimafreundliche Mobilität in Stolberg können vorab und im Nachgang zu der Veranstaltung jederzeit dem Klimaschutzmanager Georg Trocha per Mail an georg.trocha@stolberg.de übermittelt werden.